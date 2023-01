15-jarige Arne uit Sint-Niklaas vermist

Op donderdag 19 januari 2023 rond 05.30 uur, verliet de 15-jarige Arne Vercauteren zijn woning in de Heistraat in Sint-Niklaas. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Dat meldt de politie in een opsporingsbericht.

Arne is ongeveer 1m75 lang, slank gebouwd en heeft bruin haar. Hij draagt contactlenzen maar soms ook een bril. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere jeans, een zwarte jas en zwarte schoenen. Aan Arne wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000.