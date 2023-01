25-jarig jeugdproduct van Tottenham overlijdt na een bootongeval in de VS

De Engelse voetballer Anton Walkes is op 25-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn club Charlotte FC, die aantreedt in de Major League Soccer (MLS), bekendgemaakt. De MLS kondigde aan dat de verdediger stierf “na een ongeval in Zuid-Florida”. Volgens Miami Herald ging het om een botsing tussen boten.

Walkes werd buiten bewustzijn gevonden nadat twee boten tegen elkaar waren gevaren rond 15u woensdagmiddag. Er werd hartmassage toegepast alvorens hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gevoerd, staat te lezen in de lokale krant Miami Herald.

“We zijn diepbedroefd na het verlies van Anton Walkes, een ongelooflijke vader, een liefhebbende persoon en een uitstekend mens”, verklaart Zoran Krneta, sportdirecteur bij Charlotte. “Anton belichaamde wat het betekent om deel uit te maken van Charlotte FC en onze hele gemeenschap rouwt om deze tragedie. De impact die hij had in de kleedkamer en in heel Charlotte zal nooit vergeten worden. We denken in deze tijd aan zijn lieve familie en zullen hen op alle mogelijke manieren steunen.”

Walkes, geboren in Londen, begon zijn profcarrière bij Tottenham. In 2016 speelde hij een wedstrijd in de A-ploeg van de Spurs, die hem uitleenden aan Atlanta United en Portsmouth. Bij die laatste club tekende hij in 2018 een contract, om in 2020 bij Atlanta United opnieuw in de MLS aan de slag te gaan. Sinds eind 2021 stond Walkes op de loonlijst bij Charlotte. Hij speelde 93 wedstrijden in de MLS.