Tranen met tuiten en de allereerste ontmoeting tussen “de Lau” en Billie-Ray: dit was ‘Astrid Coppens de musical’

James Cooke heeft donderdagavond alweer een BV in de bloemetjes gezet met een musical over zijn of haar leven. Deze keer kreeg Astrid Coppens de hoofdrol en dat verliep erg emotioneel. Zo kon ze haar tranen niet tegenhouden na een liedje over haar vioolcarrière. Doordat ze als klein meisje al op een hoog niveau speelde, heeft ze veel moeten missen.