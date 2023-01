Van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken tot de partijvoorzitters van N-VA en Vooruit: momenteel krijgen minstens zes toppolitici in Vlaanderen extra bescherming. En ze zijn niet de enigen, want in totaal lopen er 71 beschermingsdossiers. Naast politici gaat het onder meer om magistraten en politiemensen die bedreigd worden vanwege hun beroep.