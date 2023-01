Genkse vader krijgt celstraf omdat hij 15-jarige buurjongen aanrandt tijdens wandeling

Een Genkenaar (43) krijgt 30 maanden cel omdat hij in 2014 een 15-jarige jongen aanrandde tijdens een wandeling in het bos. De dochter van de man vond bovendien ook kinderporno in zijn telefoon.

Op 16 april 2021 stapte de ex-vrouw van de veertiger naar de politie nadat haar zestienjarige dochter, die in co-ouderschap bij haar vader verbleef, vertelde dat ze kinderporno had gevonden in zijn telefoon. Het meisje zou na een ruzie met haar vader stiekem in zijn gsm-toestel gekeken hebben. Tussen de gearchiveerde WhatsApp-gesprekken vond ze verschillende chats terug met mannen die haar vader naaktbeelden van kinderen doorstuurden.

Tijdens de gesprekken die de man voerde, bevestigde hij aan zijn gesprekspartners dat hij de foto’s “lekker” vond, dat hij op “jong” viel en dat hij gerust nog wat naaktbeelden wilde ontvangen. Volgens de rechter is het echter niet bewezen dat hij zelf ook kinderporno heeft verspreid.

Bevredigen in het bos

Niet veel later, op 2 mei 2021, kreeg de politie een online melding van een inmiddels 22-jarige man. Hij schreef hoe hij in maart 2014 zijn nieuwe buurman leerde kennen en samen met hem en de honden ging wandelen in het bos. Tijdens een van die wandelingen liet de man een foto van een naakte vrouw zien aan de toen 15-jarige jongen waarna de veertiger zichzelf begon te bevredigen. Hij spoorde de tienerjongen aan om hetzelfde te doen. Toen de jongen weigerde, randde de man hem zelf aan door met zijn hand in de broek van het slachtoffer te voelen.

De buurman kon door de persoonsbeschrijving, het adres en het telefoonnummer dat de jongeman doorgaf, geïdentificeerd worden als de veertiger. Tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse correctionele rechtbank ontkende de veertiger echter met klem. “Ik snap niet waarom hij zoiets heeft verklaard. We gingen gewoon met de honden wandelen en we hebben veel gelachen samen. Ik ben enorm verrast. Natuurlijk liegt hij!”, zo klonk het verontwaardigd.

30 maanden cel

Toch zijn de verklaringen en emoties van de tienerjongen volgens de rechter bijzonder gedetailleerd en authentiek. “Dergelijke verklaringen kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet verzonnen zijn”, oordeelde de rechter in het vonnis.

De veertiger werd donderdag dan ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno en de aanranding van een minderjarige. Hij kreeg een celstraf van dertig maanden en een geldboete van 800 euro. Een gedeelte van de gevangenisstraf werd met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Hij wordt tot tien jaar uit zijn rechten ontzet en hij moet een schadevergoeding van 2.500 euro betalen aan het slachtoffer.