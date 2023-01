Een taartje hier, een praline daar: zijn traktaties op het werk echt “zo schadelijk als passief roken”?

Je collega’s trakteren op je verjaardag lijkt vanzelfsprekend, maar in Groot-Brittannië gebeurt het straks misschien niet meer met zoetigheden. “Het is even schadelijk als passief roken”, stelt Susan Jebb, voorzitter van een Britse voedselwaakhond. Een wat vergezochte vergelijking, zeggen experts hier, maar toch noemen ze de traktatiecultuur ook in ons land voor verbetering vatbaar. “Eten om iemand te plezieren, is nooit een goed idee.”