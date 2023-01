Laatstejaars Don Bosco Helchteren vieren chrysostomos in hippie-outfits

“Bij chrysostomos is het de gewoonte dat de laatstejaars vieren dat ze nog maar (ongeveer) honderd dagen school moeten lopen”, klinkt het op Don Bosco Helchteren. “Onze leerlingen genoten deze week daarom van een verkleedweek. Elke dag kregen ze een ander thema voorgeschoteld om zich naar te kleden. Een grappig en tof zicht in onze school. Gisteren hadden ze zich zeer netjes gedragen en kwamen ze strak in het pak naar school. Vandaag was het speelser en waren ze te bewonderen in hippie-outfit. Voor morgen laten we ons nog verrassen, het thema is bal marginal.”