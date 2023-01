Beringse bibliotheek zet muziekstudenten op het podium

“Sinds woensdag 18 januari organiseren we in de bibliotheek een maandelijks toonmoment met een tiental leerlingen tussen 8 en 18 jaar van Academie Beringen. Zo kunnen onze jonge talenten de nodige podiumervaring opdoen en kunnen de bibliotheekbezoekers iets extra ontdekken”, vertellen schepenen Jessie De Weyer en An Moons. “In de bib zetten we letterlijk een podium klaar waar de leerlingen het beste van zichzelf geven. Iedereen is iedere derde woensdag van de maand welkom tussen 17 en 18.30 uur in de polyvalente ruimte van de bibliotheek. De eerstvolgende editie vindt plaats op woensdag 15 februari. De toegang is gratis en op voorhand inschrijven is niet nodig.”

“Verschillende muziekinstrumenten passeren de revue” zegt schepen Moons. “De leerlingen brengen nummers op blazers, toets- en snaarinstrumenten op basis van wat ze tijdens de lessen oefenen. Met dit initiatief krijgen de leerlingen extra podiumkansen, wat belangrijk is voor hun talentontwikkeling en bovendien ook onze Academie bij een breder publiek in de kijker zet.”