Drugsleverancier met zware voet krijgt 20 maanden cel

Een 44-jarige Nederlander uit Heerlen is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 20 maanden cel voor drugshandel. Op 20 september vorig jaar haalde de politie hem in Zonhoven met zijn wagen naar de kant omdat hij te snel reed. Een inspectie van de wagen leverde ketamine en lsd op.

De dader zit momenteel nog altijd achter de tralies. In België beschikte hij over een blanco strafblad, maar in Nederland liep de veertiger reeds een veroordeling tot drie jaar cel op voor drugsdelicten. Bij de verkeerscontrole in Zonhoven merkten de agenten een joint op in de middenconsole waarna ze de auto onderzochten. Daarin troffen ze 101 gram ketamine en 50 lsd-strips aan. De verdachte verklaarde deze te moeten afleveren in Zonhoven. “Om mijn schulden af te lossen.” Die schulden bouwde hij op met andere drugsinbreuken zoals het opzetten van een cannabisplantage. In zijn gsm stootten de speurders nog op berichten waaruit bleek dat hij eveneens handelde in cocaïne en xtc. Het komt hem nu op 20 maanden cel en 8.000 euro boete te staan. Zijn Opel Corsa is verbeurd verklaard.