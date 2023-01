Wat te doen dit weekend? Het is het moment om eens versteld te staan

Uniek duo: Erhan & Herman

Stand-up comedian Erhan Demirci en singer-songwriter Bart Herman leerden elkaar kennen op een cruise met Radio 2-luisteraars. Nu maakt deze onuitgegeven combinatie een zaalshow, waarin ze met een mix van comedy en muziek het verhaal van hun vriendschap vertellen.

Erhan & Herman, Erhan Demirci en Bart Herman, op 21/1 Muze Heusden-Zolder, tot 30/3 op tournee. Info: www.erhandemirci.be, www.bartherman.be

Al die absurde gewoontes

Het sociale leven barst van de ongeschreven regels. Als je die niet kent, kan dat leiden tot grappige en soms pijnlijke situaties. Een humoristische dansvoorstelling die op een speelse manier de absurditeit van gewoontes aantoont, bestemd voor een publiek vanaf zes jaar.

Dummies, dOFt, op 21/1 Stadsschouwburg Mechelen en op 22/1 Culturcentrum Brugge, tot 16 mei op tournee. Info: www.doft.be

Animatie met live soundtrack

Op geprojecteerde animatiefilmpjes zien we vreemde figuren, zotte machines en bizarre beestjes. Ze worden tot leven gewekt met allerlei rare klanken van de multi-instrumentalist Rémi Decker, die deze soundtrack wonderwel helemaal live brengt. Voor een publiek vanaf vijf jaar.

Farfelu, Zonzo Compagnie, op 22/1 De Kaekelaar Schoten, tot 10 juni op tournee. Info: www.zonzocompagnie.be

Artificieel en intelligent

De term valt voortdurend, maar artificiële intelligentie, wat is dat nu eigenlijk? Computers die denken? Hoe ingewikkeld het ook is, Lieven Scheire kan het allemaal wetenschappelijk onderbouwd uitleggen en hij doet dat ook nog eens in een heel entertainende show.

Artificiële intelligentie (A.I.), Lieven Scheire, op 21/1 Arenberg Antwerpen, tot 20 mei op tournee. Info: www.lievenscheire.be

Je bent je handtas

Deze expositie van het V&A Museum in Londen, voor het eerst op het Europese vasteland te zien, verklaart met 270 exemplaren de eeuwenoude en wereldwijde fascinatie voor de handtas. Het eeuwige accessoire is niet alleen functioneel, maar ook een uiting van identiteit en status.

Bags: inside out, Modemuseum, Hasselt, nog tot 14/5. Info: www.modemuseumhasselt.be

Boek nu al The Waterboys

Een mix van rock en Ierse folk. Daarvoor staan The Waterboys al jaren garant. Frontman Mike Scott (foto), een grandioze songwriter is wel een Schot. Ze komen voor tal van concerten naar Nederland, maar wippen maar één keer de grens over. Vroeg bestellen, is dus de boodschap.

The Waterboys, op 25/3, De Roma Antwerpen. Info: www.greenhousetalent.be