Nederlander verdacht van afpersen van meer dan honderd meisjes met naaktbeelden

In zijn computer vond de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen, soms met wel duizenden afbeeldingen per slachtoffer. Volgens de officier benaderde verdachte Gianni de W. zijn slachtoffers via sociale media, zoals Instagram en Snapchat. Hij startte een gesprek en bood de meisjes geld aan voor het sturen van een naaktfoto. Daarna dreigde hij deze online te zetten als ze niet nóg meer beelden zouden sturen. Dit zou hij in sommige gevallen ook hebben gedaan.

Momenteel probeert de politie de identiteit van nog tientallen meisjes te achterhalen. De slachtoffers zijn veelal minderjarig en wonen op verschillende plekken in Nederland. Naast deze praktijken van sextortion, oftewel afpersing met seksueel getinte foto’s of video’s, zou de verdachte ook gevraagd hebben aan een van de slachtoffers om seks te hebben met haar vriend en dat voor hem te filmen.

Ondertussen hebben acht meisjes aangifte gedaan, maar dit aantal kan naar verwachting van de politie en het OM nog flink oplopen. De verdachte werd op 11 oktober aangehouden en zit sindsdien vast. Hij blijft ook de komende drie maanden vastzitten, besloot de rechtbank. Op zijn computer werd een grote hoeveelheid kinderpornografisch beeldmateriaal gevonden.