Minderjarigen die Belgische nationaliteit verliezen moeten dat kunnen aanvechten

Kinderen jonger dan 18 jaar met de Belgische nationaliteit, kunnen die vandaag verliezen als de afstammingsband met een Belgische ouder wordt verbroken. Dat kan niet voor meerderjarige kinderen, onder meer omdat de gevolgen dan groter zouden zijn: een meerderjarig kind is mogelijk al zelfstandiger en heeft een eigen leven in België opgebouwd.

Zo verging het in 2020 een 11-jarig meisje in Antwerpen, wiens moeder de Macedonische nationaliteit had. Het kind werd kort na de geboorte erkend door een Belgische vader, waarna ze de Belgische nationaliteit kreeg. Maar in 2019 stelde de correctionele rechtbank van Antwerpen vast dat niet hij maar wel een andere - niet-Belgische - man de biologische vader van het meisje was. Als gevolg daarvan werd haar Belgische nationaliteit geschrapt.

“Onevenredige gevolgen”

Na juridische stappen van de familie heeft de Antwerpse familierechtbank die beslissing in juni 2021 ongedaan gemaakt. Het nationaliteitsverlies zou “onevenredige gevolgen” hebben voor het kind, was de redenering. Het openbaar ministerie tekende echter hoger beroep aan, waarna de rechtbank het Grondwettelijk Hof vroeg of de huidige regeling voor de schrapping van de Belgische nationaliteit - die een grens trekt op 18 jaar - de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie in de grondwet niet schendt.

Het Grondwettelijk Hof is nu van oordeel dat er inderdaad sprake is van een schending, omdat de minderjarige een mogelijkheid moet hebben om een rechterlijke instantie te verzoeken om het verlies van de Belgische nationaliteit ongedaan te maken als de gevolgen ervan “buitensporig” zijn.