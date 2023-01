AUSTRALIAN OPEN. Ons Jabeur stort in na verrassende uitschakeling door Vondrousova

De verwachtingen waren hooggespannen, maar de Australian Open zit er voor het tweede reekshoofd Ons Jabbeur in de tweede ronde al op. Ze verloor met 6-1, 5-7 en 6-1 van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 86). De spanning was af te lezen op het gezicht van Jabbeur en zodra ze in de catacomben kwam van de Rod Laver Arena, moest ze gaan zitten om te bekomen.