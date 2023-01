Laatste dagen om goedkopere treintickets te kopen: duurdere tarieven vanaf februari

De spoorwegmaatschappij NMBS ziet zich door de hoge inflatie – en met name door de hoge energieprijzen – genoodzaakt om al haar tarieven op te trekken. Dat maakte de NMBS eind oktober van vorig jaar bekend. De prijsverhoging gaat in op 1 februari.

Globaal bekeken gaan de ­tarieven voor de verschillende soorten treintickets omhoog met 8,7 procent, dat is in lijn met de ­gezondheidsindex tijdens de referte­periode (die liep van juni 2021 tot juni 2022).

Voor de woon-werkabonnementen en de schoolabonnementen, waarvan de prijsevolutie niet helemaal gelijk spoort met de ­berekening van de gezondheids­index, gaan de prijzen vanaf ­1 februari met 9,7 procent hoger.

Flex-abonnement?

Het kan nog duurder. Wie een tienrittenkaart (Standard Multi - één jaar geldig vanaf uitgiftedatum) koopt, moet straks 93 euro betalen (bij digitale aankoop, of 96 euro aan het loket): dat is 9 euro meer dan nu, of een prijstoename met liefst 10,7 procent.

In ruil belooft de NMBS-directie een aantal (naar eigen zeggen) ­‘interessante initia­tieven’ om de trein aantrekkelijk te houden. Zo komt er volgens de spoorwegmaatschappij een ‘Flex-abonnement’, bedoeld voor wie enkele dagen per week naar het werk pendelt (en de andere dagen van de week aan thuiswerk doet).

Bij de aankondiging van de ­tariefverhoging heette het nog dat het Flex-abonnement er begin 2023 zou zijn. Navraag bij de NMBS leert dat de voorbereiding ervan ‘nog volop bezig is’ en dat het tijdstip voor de lancering ‘nog niet vastligt’.

Op nog langere termijn hoopt de NMBS met nieuwe tariefformules te kunnen uitpakken – bijvoorbeeld met andere tarieven in de daluren dan tijdens de spitsuren. Maar de realisatie van die plannen is pas voor in de loop van 2024, gaf ceo Sophie Dutordoir al toe in de kamercommissie Mobiliteit.

Kortingen

De tariefverhoging op 1 februari treft ook alle treinreizigers die door hun leeftijd of sociaal statuut van een prijskorting genieten. De NMBS benadrukt dat die zogenaamde sociale tarieven (zoals de goedkopere tickets en treinpassen voor studenten of senioren) minder hard stijgen dan de gezondheidsindex. Dat klopt. Maar veel scheelt het niet.

Een voorbeeld: een senior treinticket voor 65-plussers (met verplichte heen- en terugreis op dezelfde dag en op weekdagen pas te gebruiken na 9 uur) kost vanaf 1 februari 7,80 euro. Dat is 0,60 euro of 8,3 procent meer dan nu (tegen 8,7 procent gemiddelde tariefverhoging). Of nog: de prijs van een Youth Multi (zeg maar een tienrittenkaart voor jongeren tot 26 jaar, ook één jaar geldig vanaf uitgiftedatum) zal voortaan 57 euro kosten (bij digitale aankoop, aan het loket is het 59 euro), dat is 4 euro meer dan nu, of een stijging met 7,5 procent.

Belangrijk om te weten: de ­bestaande forfaitaire prijskortingen (aan 50 procent), bijvoorbeeld voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering of voor grote gezinnen met minstens 3 kinderen, blijven behouden.

Bus of tram

Bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn veranderen de ­tarieven op 1 februari niet. De laatste prijsverhoging dateert van 1 april 2022. Het is te vroeg om te zeggen of en met hoeveel de tarieven in 2023 omhooggaan, klinkt het bij De Lijn.

Ook bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verandert de prijs van de ‘eigen’ tickets en abonnementen niet. Wel gaan op ­1 februari de tarieven omhoog van de Brupass, de formule waarbij u met één ticket of abonnement niet alleen onbeperkt toegang krijgt tot het netwerk van de MIVB maar ook tot de ritten van de Waalse en Vlaamse vervoersmaatschappijen Tec en De Lijn binnen het Brussels Gewest, plus op de treinritten van de NMBS in het gewest. De ­tariefaanpassing bij de NMBS is aanleiding tot de prijsverhoging van de Brupass-formules.

Enkele voorbeelden: voor een tienritten kaart met de Brupass ­betaalt u vanaf 1 februari 16,8 euro, tegen 15,6 euro nu. Een Brupass voor één dag kost dan 8,4 euro (tegen 7,8 euro nu). De geldigheidsduur is 18 maanden vanaf de aankoopdatum. Voor een Brupass van 1 maand stijgt de prijs van 56,50 naar 60 euro, voor een jaarabonnement is dat van 583 naar 600 euro. Voor dat jaarabonnement gaat het om een prijsverhoging van 2,9 procent.

Senioren

Goed nieuws is er ten slotte voor de Brusselse 65-plussers. Die zullen de prijs van hun MIVB-abonnement vanaf 1 juli zien dalen van 60 euro per jaar naar amper 12 euro (of 1 euro per maand!). Dat is gelijk aan de prijs voor de schoolgaande kinderen in Brussel.