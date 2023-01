VDK Gent plaatst zich voor kwartfinales CEV Cup: “Nog op drie fronten actief en we willen dat na zaterdag ook blijven”

In de eerste set namen de Spanjaarden, die in de vorige ronde als een pletwals over Oudegem gingen, meteen het voortouw. Mede door de hoge foutenlast van de thuisploeg ging de eerste deelwinst naar Socuéllamos. Vanaf de tweede set trok Gent zijn niveau plots op. Socuéllamos zakte nooit helemaal door het ijs, maar verloor uiteindelijk drie sets op rij. Gent dus door naar de kwartfinales, waar het Poolse Lodz wacht. “Ik moet erkennen dat we de match met een overtal aan rechtstreekse fouten begonnen”, geeft coach Stijn Morand toe. “Ook noteerde ik te veel opslagmissers, maar dat kwam dan weer omdat we risicovol serveerden om het de bezoekers moeilijker te maken in de opbouw. Langs de andere kant speelden we een aanvallend sterke partij. Zo scoorde Julie Smeets liefst twintig punten. Ook onze youngster Eline Van Elsen en Marlies Janssens waren echt sterk aan het net. Er iemand uitpikken zou de ploeg onrecht aandoen en dat wil ik niet, want het was een collectieve overwinning.”

T2 Bruno Houtteman, manager Guy Seeuws, coach Stijn Morand en fysiotherapist Jens Hautekiet vliegen elkaar in de armen na het laatste fluitsignaal. — © Nic Declercq

Ook bekerfinale afdwingen

De coach-voorzitter van VDK Gent beseft echter dat er nu nog zwaardere weken aankomen. “We zijn nog op drie fronten actief en willen dat blijven, maar dat dit fysiek niet makkelijk zal worden is een feit. Hopelijk geeft deze overwinning ons een boost om zaterdag de bekerfinale af te dwingen in de halve finale tegen Hermes Oostende. We willen de finale spelen en die ook winnen, maar dan moeten we wel nog voorbij Hermes geraken. Makkelijk wordt dat niet, want Hermes is in goeden doen en bovendien hebben we hier vanavond vier sets op zeer hoog niveau gespeeld. Aan de motivatie zal het zaterdag niet liggen, want iedereen ligt gebrand op de bekerfinale, maar dat het een moeilijke match wordt, daar ben ik zeker van.”

“En mochten we dan de bekerfinale bereiken, dan staan er voor de finale wordt gespeeld nog enkele pittige weken op de agenda. Zo moeten we op 1 februari naar Lodz en een week later komt het Poolse team naar hier. Laten we niet te ver vooruitblikken en ons nu even focussen op de match tegen Hermes, komende zaterdag. Bang ben ik niet, want we zitten in de goede flow, maar Hermes mogen we zeker niet onderschatten”, besluit Morand.