Casimir: “Voor mij is de eiken plank de bouwsteen van het meubel.” — © Luc Daelemans

Stabroek

Al meer dan dertig jaar timmert de Koerselse meubelkunstenaar Casimir aan zijn oeuvre. Nu is er de samenwerking met designbedrijf Indera uit Dilsen-Stokkem en een terugblik in boekvorm. “Het liefst wil ik sterven in mijn atelier.”