Leider jeugdbende riskeert 9 jaar cel voor gewapende overvallen op apothekers en autohandelaar

Zeven prille twintigers uit Hasselt, Tessenderlo en Diepenbeek moesten zich donderdag voor de Tongerse rechter verantwoorden voor tal van diefstallen van auto’s en nummerplaten, gewapende overvallen en diefstalpogingen tussen 29 september en 5 december 2021. Die dag werd de bende ontmaskerd na een gewelddadige overval op een autohandelaar in Hoeselt.

Onder schot

Volgens de aanklager hadden ze eerder contact gezocht met het slachtoffer omdat ze zogezegd interesse hadden in een Volkswagen Golf. “Uiteindelijk reden ze met vijf naar de autohandelaar toe. Een van hen stapte uit met een jachtgeweer in de hand, een andere verdachte had een mes vast”, klonk het bij de aanklager.

Volgens de verklaring van het slachtoffer gingen de overvallers uiterst agressief te werk. De man werd voortdurend onder schot gehouden en bedreigd met een mes. “Ze hebben me vijftien minuten lang geslagen en ze hebben me proberen te kidnappen omdat ik hen geen geld kon geven. Uiteindelijk hebben ze een koffer met juwelen en wat kleingeld meegenomen”, zo sprak de man moedig voor de Tongerse rechter. “Die mensen zijn brutaal. Ze verdienen niet om rond te lopen in deze maatschappij. Door de feiten heb ik een trauma opgelopen en een hartinfarct gehad door de stress.”

Buiten de juwelen en het geld, namen de beklaagden ook twee auto’s mee die later beschadigd werden teruggevonden. Voor die schade wordt een bedrag van 5.195 euro gevraagd. Het slachtoffer vraagt voor het morele leed een schadevergoeding van 10.000 euro.

Door de vondst van de gestolen voertuigen kon de politie een inval uitvoeren in een woning waar enkele verdachten konden opgepakt worden. In totaal werden er zeven twintigers en een minderjarige aan de bende gelinkt.

Overval op apothekers

De bende kon uiteindelijk ook aan andere gewapende overvallen gelinkt worden. Enkele dagen eerder, op 1 december, vielen ze volgens de aanklager ook binnen bij een apotheker in Hoeselt. “Een van de overvallers vernielde het plexiglas en sprong over de toonbank. De anderen maakten de schappen leeg”, aldus de aanklager.

Even later kwamen ze toe in Alken om ook daar hun slag te slaan bij een apotheker. “Ze hebben een wapen gericht en om geld gevraagd terwijl ze de schappen leeghaalden”, zo ging de aanklager verder. “Uiteindelijk reden ze nog naar Stevoort en vielen ze opnieuw met een vuurwapen een apotheek binnen terwijl ze ‘Kassa, Kassa!’ riepen.” De buit van die dag betrof heel wat cash geld, medicatie en covid-zelftests.

De overvallers sloegen uiteindelijk op de vlucht met een gestolen BMW en Ford Fiesta met valse nummerplaten, die volgens de aanklager later op de ANPR-camera’s gezien werden. Uit onderzoek bleek volgens de procureur dat de gsm-toestellen van de bendeleden tijdens die overvallen uitgeschakeld waren.

Volgens de aanklager ging de bende dan ook steeds gestructureerd te werk, zochten ze bewust locaties uit en hadden ze contacten met het Nederlandse criminele milieu.

Tot 9 jaar cel

De aanklager wees naar een 20-jarige Hasselaar, die momenteel achter de tralies zit in Lantin, als leider van de criminele bende. “Hij gaf de instructies en droeg tijdens de overvallen het vuurwapen bij zich”, sprak de aanklager. Hij riskeert een celstraf van negen jaar en een geldboete van 1.600 euro.

De vermoedelijke rechterhand van de 20-jarige Hasselaar, een 24-jarige Serviër, riskeert dezelfde straf als zijn kompaan omdat hij eerder ook al veroordeeld werd tot vier jaar cel. Voor de andere verdachten, waaronder drie vrouwen, eist de aanklager straffen tussen 14 maanden en zes jaar. “We tillen zwaar aan de feiten en hun jonge leeftijden mogen geen verzachtende omstandigheid zijn. Ik vind dat zelfs verontrustend. De feiten tonen aan dat ze niet op een eerlijke manier hun boterham willen verdienen”, aldus de aanklager.

De zogenaamde spilfiguur ontkent echter met klem dat hij bij de overvallen betrokken was. “Er is geen bewijs dat hij daar iets mee te maken heeft, hij wordt niet herkend door de slachtoffers en er is minstens twijfel”, aldus zijn advocaat. De man bekende wel enkele autodiefstallen in Maastricht. Daarvoor vraagt zijn raadsman een straf met uitstel. De Servische verdachte bekent wel gedeeltelijk en geeft toe dat hij betrokken was bij de overvallen. Zijn raadsman vraagt om rekening te houden met zijn moeilijke jeugd.

Vonnis volgt op 23 februari.