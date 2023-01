Red Lions op volle sterkte in WK-match tegen Japan, Van Doren en Gougnard terug

Arthur Van Doren en Simon Gougnard, dinsdag gespaard tegen Duitsland, waren in het Indiase Rourkela aanwezig op de laatste training van de Red Lions in aanloop naar het laatste WK-groepsduel van morgen om 12.30 uur Belgische tijd tegen Japan.

Tegen Japan (FIH 18) is het Belgische hockeyteam (FIH 2) dus voor het eerst voltallig op het WK. John-John Dohmen, pas hersteld van de griep, kwam niet in actie in de eerste match tegen Zuid-Korea. Tijdens die partij verliet Arthur Van Doren nog voor de pauze het terrein vanwege rugklachten. Naast Van Doren ontbrak dinsdag ook Simon Gougnard tegen Duitsland, nadat hij een tik had gekregen op training. Nicolas de Kerpel, die in de match tegen Duitsland aan de elleboog werd geraakt, verscheen donderdag ook op het trainingsveld.

Doelsaldo bepalend

Titelverdediger België deelt de eerste plaats in de poule met Duitsland, beide landen tellen vier punten. Maar de Red Lions hebben wel een beter doelsaldo (+5 tegenover +3), beslissend bij een gelijke stand. De eerste plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, waarin op 24 januari (14.30 uur Belgische tijd) de winnaar wacht van het duel tussen de tweede in groep D (Engeland of India) en de derde in groep C (Nieuw-Zeeland). De nummer twee komt voordien in actie in de cross-overs, op 23 januari (14.30 uur Belgische tijd) tegen de derde van groep A (Argentinië of Frankrijk).