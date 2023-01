Genk

Honderd jaar bestaat sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak. Honderd jaar van mensen die samenleven, multicultureel, jong en oud. In bijna 4.000 woningen in Genk, As, Zutendaal en Oudsbergen. Om dat jubileum in de kijker te zetten, zijn ze in de keukens van hun bewoners gedoken. Met elk hun eigen verhaal en hun eigen recept. Het resultaat is het kookboek.