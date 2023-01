Luca Brecel niet opgewassen tegen autoritaire Judd Trump in World Grand Prix

De World Grand Prix zit erop voor Luca Brecel. In de achtste finales bleek ex-wereldkampioen en recent Masterswinnaar Judd Trump een maatje te groot: 0-4.

De afgetekende cijfers geven niet meteen de indruk, toch had Luca Brecel tijdens een aangename kijkstuk zijn kansen. Maar het nummer tien van de wereld was niet scherp genoeg om ze af te maken. Tegen iemand als Joe Perry kan je daar nog mee wegkomen, een Judd Trump (WR 4) in topvorm straft elk foutje wél snoeihard af.

Trump had aan één prima long pot genoeg om met een 67-break de basis te leggen voor de 0-1 en zag Brecel daarna op 33 onnodig uit positie rollen. Met een 62-break verdubbelde hij de score, ook al moest hij zich daarvoor nog uit drie heerlijke snookers van Brecel bevrijden.

Dat tweede frame van 40 minuten bleek net even lang te duren als de rest van de wedstrijd. Trump bleef klinisch Brecels slippertjes uitbuiten en maakte er met twee +70-breaks 4-0 van. Brecels volgende opdracht wordt woensdag een eerste ronde tegen Joe Perry op de Shoot Out.

Luca Brecel-Judd Trump 0-4. Framescores: 0-71(57), 56-76(62), 20-93(72), 14-79(79).

(mg)