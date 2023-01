Verdediging Eva Kaili vraagt vrijlating en klaagt behandeling aan

De advocaten van Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, hebben donderdagmiddag aan de Brusselse raadkamer gevraagd om hun cliënte vrij te laten onder voorwaarden of minstens onder elektronisch toezicht te plaatsen. Volgens meesters André Risopoulos en Michalis Dimitrakopoulos is de verdere aanhouding van Eva Kaili absoluut niet nodig voor het proces en ondergaat ze momenteel de zwaarste behandeling van alle verdachten, hoewel haar rol de minst grote is.

“Mevrouw Kaili blijft erbij dat ze onschuldig is”, zeiden beide advocaten. “Ze heeft zich nooit laten omkopen, ze heeft nooit geld of iets anders witgewassen, ze heeft zich nooit ingelaten met enige criminele organisatie. Ze heeft nooit samengewerkt met meneer Panzeri. We hebben in het dossier een aantal elementen die ons toelaten dat te staven. Maar op dit moment lijkt zij de grootste prijs te betalen in dit dossier, en dat lijkt ons niet normaal.”

De verdediging wijst erop dat Eva Kaili sinds haar arrestatie, nu ruim zes weken geleden, nog maar tweemaal haar 23 maanden oude kind heeft mogen zien. Volgens de advocaten werd ze vorige week, van woensdagavond 11 januari tot vrijdagvoormiddag 13 januari ook op sekreet geplaatst, waardoor ze in die periode met niemand contact kon hebben.

“In die periode heeft ze ook 16 uur moeten doorbrengen in een cel van de federale gerechtelijke politie, niet in de gevangenis”, ging meester Dimitrakopoulos verder. “Hoewel het daar koud was, en ze haar jas moest afgeven, kreeg ze geen tweede deken. Hoewel ze ongesteld was, mocht ze zich niet wassen, en het licht bleef de hele tijd aan zodat ze niet kon slapen. Dat zijn folterpraktijken die in Europa niet aanvaardbaar zijn.”

De raadkamer zal pas in de late namiddag uitspraak doen over de verdere voorlopige hechtenis van de voormalige parlementsvoorzitter.