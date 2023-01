Dierenpolitie LRH neemt in 2022 ruim 600 verwaarloosde dieren in beslag

De dierenpolitie binnen de politiezone LRH heeft afgelopen jaar op 38 locaties 609 dieren in beslag genomen. De grootste inbeslagname bestond uit 408 duiven. In totaal voerde de dierenpolitie 339 controles uit en werden er 106 pv’s voor inbreuken op dierenwelzijn opgesteld.

Dierenleed voorkomen is het doel van elke dierenpolitie. Wanneer er dieren verwaarloosd of mishandeld worden, wordt een proces-verbaal opgesteld. En in sommige gevallen worden de dieren weggehaald. De politie werkt daarvoor samen met organisaties zoals de Inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid, hondenvangers, dierenasielen, het Natuurhulpcentrum en het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. Zo werden de 408 duiven die in beslag werden genomen voor verwaarlozing opgevangen in het VZOC van Heusden-Zolder.

Afgelopen jaar werden opmerkelijk meer pv’s opgesteld en dieren in beslag genomen. In 2021 ging het om 79 pv’s en 221 dieren op 38 verschillende plaatsen, het jaar voordien over 89 pv’s en 202 in beslag genomen dieren op 34 verschillende plaatsen.