Poetsen, kleine reparaties uitvoeren of zelfs vlekken wegtoveren: de toepassing van wat op het eerste gezicht een simpel product lijkt, is vaak heel wat breder dan wat het etiket voorschrijft. Om te voorkomen dat je voorraadkast uitpuilt met sprays, flessen en flacons zetten we wekelijks zo’n veelzijdig product in de kijker. Deze week: transparante nagellak