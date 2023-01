Jong Genk ontvangt SL16 FC achter gesloten deuren ‘thuis’ in Lommel: “Positieve selectieproblemen”

Jong Genk trainde donderdagochtend nog op een licht besneeuwd terrein op de Genkse academie, maar vrijdagavond zou het over een goed veld moeten beschikken. Het werkt zijn thuiswedstrijd tegen SL16 FC af op het terrein van Lommel SK om de grasmat in de Cegeka Arena te sparen. Die had te lijden na de zware regenval van de voorbije dagen. “We zijn blij dat we op een goed veld kunnen spelen”, vertelt coach Somers. “Dat is het beste voor Jong Genk, voor Standard, voor onze A-kern en voor de grasmat in de Cegeka Arena.” Omdat de lokale politie de komst van Standard als een risicowedstrijd ziet, zal de match achter gesloten deuren gespeeld worden. KRC gaat de supporters met een abonnement compenseren.

Luxeprobleem

Met de komst van de Ecuadoraan Alfred Caicedo (18) en de terugkeer van de geblesseerden John, Et Taïbi, Bangoura en Cutillas Carpe heeft trainer Hans Somers voor het eerst positieve selectieproblemen. “Met deze spelers erbij heb ik verschillende extra mogelijkheden”, legt Somers uit. “De kern is gegroeid. Sommige spelers, die er voorheen wel bij waren, zullen hierdoor misschien uit de basis of de selectie vallen en zullen teleurgesteld zijn. Dat is een luxeprobleem.”

Inzet

Blauw-wit staat voorlaatste in de Challenger Pro League op vier punten van tegenstander SL16 FC. “We kunnen vrijdag een goede stap zetten, maar dan moeten de ingesteldheid en de inzet bij iedereen 100% zijn. Het zal een open wedstrijd worden met twee ploegen die hun eigen spel proberen te spelen. Standard trekt ook graag ten aanval, maar er zullen zeker mogelijkheden liggen voor ons. Daarna kijken we pas naar de inhaalwedstrijd van dinsdag tegen Dender. We bekijken het match per match”, aldus Somers.