Onbegrip in peloton (onder andere van Oliver Naesen) voor uitsluiting renner Soudal - Quick Step na zware val: “Dit is gewoon een grap”

James Knox is niet gelukkig. De renner van Soudal - Quick Step viel in de openingsrit van de Tour Down Under hard op 55 kilometer van de finish, probeerde in de slipstream van de volgauto’s terug te keren en werd om die reden uit koers gehaald. Nu heeft de Brit gereageerd.

“Na een medische check van de dokter - om er zeker van te zijn dat ik geen hersenschudding of gebroken botten had - stapte ik opnieuw op mijn fiets”, aldus Knox. “Toen pas kwam ik erachter dat mijn stuur gebroken was. Ik moest dus weer afstappen en wachten op een andere fiets.”

Knox ging assistentie vragen aan de UCI-commissaris om terug te kunnen kregen naar het peloton, maar kreeg een ‘nee’ als antwoord. “Ik weet niet precies waarom. Mijn enige ambitie was om terug tussen de auto’s te geraken. Of toch in ieder geval tot bij de andere gevallen renners. Op die manier kon ik in de wedstrijd blijven, waarvoor ik de halve wereld was overgevlogen.”

© Getty Images

Ondanks het verbod en het kennen van de regels ging Knox vervolgens stayeren. “Ik accepteer de verantwoordelijkheid voor mijn eigen fouten”, klinkt het. “Ik ging namelijk, zonder informatie over tijdsverschillen, achter auto’s rijden. Dit werd gezien en daarvoor ben ik uit de wedstrijd gehaald. Maar als de wielersport serieuze stappen wil zetten in het welzijn van de renners, dan zouden commissarissen niet zulke zware straffen moeten uitdelen voor renners die na medische assistentie even de auto’s gebruiken. De acties die ze nu hebben ondernomen, toont mij aan dat ik beter meteen weer op de fiets was gesprongen zonder medisch te zijn getest. De regels voor het terugkeren tussen de auto’s zijn tricky, maar dit was een duidelijk voorbeeld waarbij ik de auto’s niet wilde gebruiken voor persoonlijk gewin.”

Knox deelde ook een foto van zijn gehavend truitje en helm op sociale media:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Steun

Knox kreeg nadien steun van onder andere Oliver Naesen. “Wat een grap”, aldus de Belg van AG2R. “Een degelijke medische controle neemt tijd in beslag. Wanneer je groen licht krijgt om opnieuw op de fiets te kruipen, zou je de kans moeten krijgen om ten minste te kunnen terugkeren naar de laatste groep. Zonder aan een wagen te gaan hangen, natuurlijk. Het is een schande dat je hiervoor uit koers werd gehaald, aan de andere kant van de wereld...”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Tao Geoghegan Hart en Luke Rowe (beiden Ineos) begrepen er niks van.

“Wat de UCI hier zegt is heel gevaarlijk”, aldus Rowe. “Als je crasht, moet je direct terug op de fiets. Anders lig je potentieel uit de wedstrijd. In plaats van goed gecheckt te worden volgens de protocollen is het belangrijker om snel terug te keren.”

“Waarom brengt de UCI de veiligheid van renners actief in gevaar door ze na een crash niet de tijd te geven voor een medische evaluatie? Als je de auto’s niet mag gebruiken, ben je gedwongen om verder te gaan. Ook bij een mogelijke hersenschudding of andere blessures”, stelde Hart.