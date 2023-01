Davidsfonds schenkt opbrengst van kerstzang aan sociaal project Trio Bio

Maaseik

Op tweede kerstdag organiseerde Davidsfonds Maaseik, na een lange pauze, weer haar traditionele kerstsamenzang. Heel wat deelnemers zakten daarvoor af naar de mooi versierde Kruisherenkerk. De Karolingers zongen voor, Jos Everts dirigeerde en Walter Goessens zorgde voor de pianobegeleiding. De opbrengst, 395 euro, werd vorige woensdag naar Trio Bio Maaseik gebracht. “Dat is een lokaal en sociaal project in het voormalig wijkschooltje van de Oude Ophoverbaan”, legt voorzitter Martin Slangen uit. “Leerlingen van BuSO Ter Engelen kunnen daar soep leren koken, confituur bereiden, wafels of cake bakken en buiten meewerken in de biologische groenten- of bloementuin.” Claudine en Raymond van Trio Bio zullen het bedrag gebruiken voor de aankoop van nieuwe keukenapparaten. (roma)