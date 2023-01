Het Vagevuurpad is Fonkelstraat van het jaar in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Met de actie Heusden-Zolder Fonkelt daagde het gemeentebestuur van Heusden-Zolder haar inwoners ook nu weer uit om hun straat of buurt zo sfeervol mogelijk in te kleden en mee te dingen naar de felbegeerde titel van Fonkelstraat van het jaar. Intussen werd de winnaar bekendgemaakt. “Het Vagevuurpad is deze keer de winnende straat. De straat gaat aan de haal met een geschenkbon van 500 euro en wordt de trotse bezitter van het Heusden-Zolder Fonkelt-straatnaambord.” (zb)