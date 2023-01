Iemand een afzakkertje? Onze wijnkenner test 4 (nieuwe) alcoholen

Hoezo we drinken steeds minder alcohol? Wereldwijd steeg het volume tussen 2015 en 2022 met 11,7 procent (bron: Minitel/GNPD). In diezelfde periode werd 32,7 procent meer gespendeerd, goed voor 287.717 miljoen dollar. En ook ons land laat zich niet onbetuigd. Reden genoeg om deze week eens 4 (nieuwe) alcoholen te serveren. Te drinken met mate. Of als basisingrediënt in een cocktail want ook die zitten in de lift.