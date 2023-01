In corruptieschandaal genoemde Tarabella: “Vermoeden van onschuld wordt met de voeten getreden”

Europees Parlementslid Marc Tarabella, die genoemd wordt in het corruptieschandaal Qatargate en woensdag uit de PS en de Europese S&D-fractie werd gezet, richt zich donderdag in een brief tot de parlementscommissie die zich moet buigen over de vraag om zijn immuniteit op te heffen. Hij betreurt dat zijn vermoeden van onschuld niet lijkt te worden gerespecteerd en schreeuwt zijn onschuld uit.