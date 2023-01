WK HOCKEY. Arthur de Sloover blikt vooruit op laatste groepsmatch Red Lions, Oranje met recordzege naar kwartfinales

In afwezigheid van Arthur Van Doren in de tweede helft tegen Zuid-Korea (5-0) en dinsdag tegen Duitsland (2-2) heeft Arthur de Sloover de rol van verdedigingsleider met succes overgenomen bij de Red Lions op het WK in India. De verdediger van HC Oranje-Rood heeft veel vertrouwen voor het vervolg van het toernooi, te beginnen met de laatste groepsmatch tegen Japan vrijdag (12.30 uur Belgische tijd).

“Ik ben erg blij met het vertrouwen van de groep en de staf. Het helpt me”, zei De Sloover, die van de hele groep lof kreeg voor zijn prestaties op het WK. “Dat het team dat zegt, geeft me veel vertrouwen.”

“Ik heb niet het gevoel dat ik in de schaduw van Arthur Van Doren sta. Hij neemt verantwoordelijkheid, net als ik als hij er niet is. Vorig jaar was hij afwezig in de Pro League-wedstrijden en toen nam ik de touwtjes in handen op verdedigend vlak. Ik heb bewezen dat ik een leider achterin kan zijn en dat het team op mij kan rekenen.”

Volgens De Sloover kunnen de Red Lions nog enkele zaken verbeteren, zoals de strafcorner en defensieve autoriteit. “We gaven tegen de Duitsers enkele grote kansen weg, soms door domme kleine details. En op de strafcorners, een van onze sterktes, werd Alex (Hendrickx, nvdr.) niet altijd in een superpositie gebracht.”

België deelt de eerste plaats in de poule met Duitsland, beide landen tellen vier punten. Maar de Red Lions hebben wel een beter doelsaldo (+5 tegenover +3), beslissend bij een gelijke stand.

Arthur de Sloover vindt het een voordeel om vrijdag eerder te spelen dan Duitsland, dat het opneemt tegen Zuid-Korea. “We gaan niet nadenken over de score en hoeveel doelpunten we moeten maken. Ons doel is om goed te spelen als team, om nog meer te groeien met het oog op de rest van het toernooi. We hoeven ons niet te forceren en spelen ons spel. De goals zullen wel volgen. We moeten hopen dat Zuid-Korea zijn job doet”, zei de Sloover, die van oordeel is dat de Zuid-Koreanen sterker zijn dan Japan.

Eindigen de troepen van Michel van den Heuvel op de tweede plaats, dan moeten ze een extra match spelen. “We zouden tegen Frankrijk of Argentinië moeten spelen, wat niet gemakkelijk is. In één wedstrijd kan alles gebeuren. Door als eerste te eindigen, zouden we meer rust hebben en fris aan de kwartfinale kunnen beginnen.”

Red Lions spelen met doelsaldo in achterhoofd

Na twee weken in hun vertrouwde hotel in Bhubaneswar reisden de Red Lions woensdag af naar Rourkela, 300 kilometer meer naar het noorden, waar ze het morgen/vrijdag (12u30 Belgische tijd) in het Birsa Munda Stadium opnemen tegen Japan in de derde wedstrijd van groep B op het WK hockey in India. Het doel is duidelijk voor de Belgische hockeymannen: zoveel mogelijk doelpunten scoren tegen het achttiende land op de wereldranglijst.

België (FIH 2), de regerende wereldkampioen, deelt de eerste plaats in zijn groep met Duitsland (4 punten) maar heeft een beter doelsaldo (+5 tegen +3), een doorslaggevend criterium bij een gelijk puntenaantal.

Het land dat als eerste eindigt stoot rechtstreeks door naar de kwartfinales, waar het op 24 januari de winnaar ontmoet van het duel tussen de runner-up in groep D, waarschijnlijk Engeland of Spanje, en het derde land uit groep C, allicht Maleisië of Nieuw-Zeeland. Het team dat als tweede eindigt, zal op 23 januari barrages moeten spelen tegen het nummer drie uit groep A (Argentinië of Frankrijk). De troepen van Michel van den Heuvel hebben dan wel het nadeel dat ze voor de Duitsers spelen, de ‘Honamas’ dienen het op te nemen tegen Zuid-Korea (FIH 10), dat op papier sterker is dan de Japanners.

Arthur Van Doren en Simon Gougnard kwamen in de clash tegen Duitsland (2-2) niet in actie. Van Doren werd enkele dagen gehinderd door zijn rug, Gougnard kreeg maandag tijdens de training een tik op zijn hoofd.

Woensdag zouden de nationale hockeymannen om twaalf uur uit hun hotel vertrekken, maar uiteindelijk zette de delegatie pas drie uur later koers naar Rourkela, omdat de Belgen moesten wachten op groen licht van de luchthaven. Loïck Luypaert voorspelde deze tegenslag al lang voordat hij van de vertraging afwist. “We hoorden van andere teams dat het soms wat chaotisch was, met veel wachttijd”, klonk het. In een ontspannen en joviale sfeer brachten de spelers de tijd door met kaarten of ze volgden de tenniswedstrijden op de Australian Open op televisie.

De nationale ploeg zou aanvankelijk landen op een landingsbaan in Rourkela die speciaal door de organisatie was aangelegd om de twee steden met elkaar te verbinden, maar door de aanwezigheid van mist moest het vliegtuig van de Red Lions uitwijken naar Jharsuguda, meer dan 100 kilometer van hun oorspronkelijke landingsplaats.

Nederlandse hockeyers met recordzege naar kwartfinales

De Nederlandse nationale mannenhockeyploeg heeft zich donderdag overtuigend geplaatst voor de kwartfinales op het WK hockey in het Indiase Bhubaneswar.

In hun laatste groepswedstrijd overklasten de troepen van Jeroen Delmee, voormalig Belgisch bondscoach, Chili met liefst 14-0, een record. Dat stond sinds het WK van 2010 op naam van Australië, dat destijds met 12-0 de maat nam van Zuid-Afrika. Jip Janssen en Thierry Brinkman namen elk vier treffers voor hun rekening.

Oranje, dat de eerste twee wedstrijden tegen Maleisië en Nieuw-Zeeland al met 4-0 had gewonnen, gaat met 9 punten als groepswinnaar door. Maleisië pakt 6 punten, 3 punten meer dan Nieuw-Zeeland. Chili eindigt punteloos als laatste. Met 22 gemaakte doelpunten en geen enkele tegentreffer leveren de Nederlanders een perfect rapport af.