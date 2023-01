Franse ex-prof Christophe Moreau voor huishoudelijk geweld in Zwitserse cel

Christophe Moreau zit in een Zwitserse cel in voorhechtenis. Dat meldt de Zwitserse site Blick. De 51-jarige Fransman werd afgelopen zondag opgepakt in Porrentruy, waar hij sinds 2011 woont.

Moreau zou ermee gedreigd hebben zijn ex en zijn dochters te vermoorden. Toen hij gearresteerd werd, was de ondertussen tot Zwitser genaturaliseerde Fransman onder invloed van alcohol en werden ook wat jachtgeweren bij hem thuis aangetroffen. Onlangs ging het koppel uiteen.

Moreau was een van de betere Franse ronderenners rond de eeuwwisseling. In de Tour van 2000 werd hij vierde. Hij trouwde ook met een podiummiss die voor Crédit Lyonnais, de sponsor van de gele trui werkte, tijdens de Tour. Moreau won o.a. ook twee keer het Critérium du Dauphiné Libéré. Hij was destijds in de Festina-Tour ook lid van de beruchte ploeg die uit de Tour werd gezet.

Na Alexandre Geniez vorig jaar is Moreau al de tweede Franse wielrenner die voor zulke feiten met het gerecht in aanraking komt. Geniez werd vorig jaar voor geweld op zijn vrouw veroordeeld. Zijn contract met AG2R-Citroën werd enkele maanden later ontbonden. (hc)