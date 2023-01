Opnieuw slaagt ‘dartskoningin’ Fallon Sherrock er niet in om haar haters het zwijgen op de leggen: “Ze had echt pech”

Twee Belgen haalden recent een tourkaart voor de Pro Tour, de eerste klasse van het darts: Ronny Huybrechts en Robbie Knops. Slaagde er opnieuw niet in om succes te boeken in de Q-School, “de hel” van het darts: Fallon Sherrock.

“Niemand wil naar de Q-School, dat is echt een hel”, zei Mike De Decker, de Belgische nummer 3, daar onlangs nog over. “Ja, dat is echt wel een hel”, aldus Huybrechts. “Zeven dagen aan een stuk loop je op de toppen van je tenen. Je kan misschien één dag eens minder presteren, maar dat is het. Voor de rest is het pure focus. Het zijn ook lange dagen.”

En die zware strijd overleefde Fallon Sherrock niet. ‘The Queen of the Palace’ deed beter dan ooit tevoren op de Q-School, maar pakte geen van de vier dagzeges en ook in de top tien qua punten geraakte de gewezen kapster niet. Opnieuw niet, want ook de voorbije jaren liep het mis voor Sherrock, die strandde op 5 punten terwijl er minstens 6 punten nodig waren voor een tourkaart.

“Teleurgesteld, maar heb de hele week goed gespeeld. De vorm is er wel degelijk, 2023 ziet er al zonnig uit. Ik ga vlammen”, aldus de Engelse, die vorig jaar de allereerste editie van de Women’s World Matchplay op haar naam schreef. Ze leek aanvankelijk het WK - waar ze geschiedenis schreef door als eerste vrouw ooit een man te verslaan - te moeten missen, maar kreeg toch een toegangsticket door een laattijdige regelverandering.

Haat

Dat zorgde voor heel wat ophef binnen de dartswereld. “Ik ben er geen fan van dat de PDC plots de regels verandert om iemand alsnog uit te nodigen voor het WK. Dat is gewoon niet juist”, aldus analist en ex-darter Wayne Mardle bij Online Darts. “Het is echter niet Fallons fout, het is bijzonder erg voor haar dat ze zo veel haatreacties krijgt op sociale media en ik hoop voor haar dat ze minstens een wedstrijd wint op het WK. De PDC is de baas, maar in dit geval hebben ze het volgens mij toch mis. Dit is gewoon niet geloofwaardig meer. Als ze voor de Women’s World Matchplay hadden aangekondigd dat de winnares naar het WK mocht, zou niemand er een probleem mee gehad hebben. Maar achteraf de regels aanpassen, valt niet in goede aarde bij de fans.”

© AP

Sherrock kreeg steun van onder anderen Gerwyn Price en Michael Smith, maar de haar overschaduwde haar WK-deelname (die eindigde in de eerste ronde).

“Ik blijf gewoon weg van sociale media en probeer het zo te blokkeren”, zei ze tegen The Daily Star. “Iedereen heeft zijn mening. Maar wat ik ook doe, ik zal altijd haat blijven krijgen, al ben ik de nummer één van de wereld. Er is commentaar geweest online en van andere spelers. Ik snap het wel, maar ik denk dat ik mijn plek verdien. Mensen vergeten dat ik een tv-titel (de Women World Matchplay, red.) heb gewonnen. Ze blijven denken dat ik deze uitnodiging enkel heb gekregen omdat ik in het verleden twee wedstrijden heb gewonnen op het WK, maar dat klopt niet.”

© BELGAIMAGE

Sherrock had het ongelijk van de haters dus kunnen bewijzen door een tourkaart te pakken, maar voor de derde keer op rij faalde ze in haar opzet. Nu ook Lisa Ashton haar toegangsticket verloor, moet de Pro Tour het opnieuw stellen zonder vrouwelijke darters. Toptalent Beau Greaves koos namelijk om voorlopig de Q-School te skippen.

“Ik heb Fallon nauwlettend gevolgd, samen met een aantal andere speelsters, en het niveau waarop ze speelde... ze speelde echt goed”, aldus analiste en dartsspeelster Laura Turner. “Ze had echt pech dat ze op het nippertje werd gepasseerd in de ranglijst, maar dat is de aard van Q-School. Je kan je eigenlijk amper misstappen veroorloven. Ze heeft zich echter al herpakt en gezegd dat ze teleurgesteld is over de resultaten van vorig jaar, maar ze is vastbesloten om terug te komen en het dit jaar beter te doen.”

Sherrock had een tourkaart veroverd als ze op de laatste dag de laatste zestien had gehaald. Ze ging er echter twee ronden eerder al uit. Volgend jaar beter?