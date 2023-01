Waarom er vanmiddag luide, doffe knallen te horen waren in Midden-Limburg

De luide, doffe knallen die in een groot deel van Midden-Limburg te horen zijn, zijn afkomstig van explosies op het militair domein in Helchteren. De ontmijningsdienst Dovo laat er gecontroleerd oude onbruikbare springtuigen exploderen.

Al de hele donderdag zijn er bij momenten luide doffe knallen te horen in een ruim gebied rondom Helchteren. Op sociale media waren er meldingen vanuit Genk, Oudsbergen, Zonhoven en Houthalen-Helchteren. Heel wat mensen vroegen zich af wat er gaande was en waar die knallen vandaan kunnen komen. De communicatiedienst van Defensie geeft nu uitsluitsel. “Er zijn inderdaad activiteiten geweest op het militair domein in Helchteren”, luidt het. “Het was de ontmijningsdienst Dovo die er op een gecontroleerde manier oude en onbruikbare springstoffen liet exploderen. Voor donderdag zit dat werk er op. Mogelijk dat er in de loop van de komende dagen een paar keer een knal te horen zal zijn. Maar alleszins niet veel meer.” (cn)