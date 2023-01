Europees Parlement dringt aan op “onmiddellijke en onvoorwaardelijke” vrijlating Olivier Vandecasteele

Het Europees Parlement heeft donderdag in Straatsburg het Iraanse regime opgeroepen tot de vrijlating van de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele. In een resolutie die een lans breekt voor nieuwe, zwaardere sancties tegen Teheran veroordeelt het halfrond ook “het cynische gebruik van gijzelingsdiplomatie”.

Het parlement “veroordeelt met klem” de veroordeling van Vandecasteele, de aanhoudende hechtenis van de Zweeds-Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali alsook “het cynische gebruik van gijzelingsdiplomatie om de vrijlating van de veroordeelde terrorist Asadollah Assadi af te dwingen”, zo verluidt in de resolutie. Assadi, officieel een Iraanse diplomaat, werd in 2021 veroordeeld in België tot twintig jaar cel voor een geplande terreuraanslag in Parijs.

De parlementsleden eisen de “onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating en veilige repatriëring” van Djalali en Vandecasteele en zeven Franse burgers die gevangen zitten in Iran. Vandecasteele wordt sinds februari 2022 in erbarmelijke omstandigheden vastgehouden in Teheran. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen voor onder meer spionage. Djalali, die gastdocent was aan de VUB, zit al sinds 2016 in de gevangenis. Hij is ter dood veroordeeld omwille van spionage.

In de resolutie roepen de parlementsleden de lidstaten van de Europese Unie ook op om het Iraanse regime harder aan te pakken voor de repressie van de protestbeweging in eigen land en voor de militaire steun aan Rusland. Ze vragen onder meer dat Revolutionaire Garde op de Europese lijst van terroristische organisaties wordt geplaatst en dat geestelijke leider Ali Khamenei en president Ebrahim Raisi op de sanctielijst worden geplaatst. De ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten buigen zich maandag over Iran.