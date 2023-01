De basketbalderby Tongeren - Stevoort is ook een ontmoeting tussen kameraden Daan Claes (28, Tongeren) en Roel Bangels (30, Stevoort). In het seizoen 2017-2018 waren ze gedurende één seizoen zelfs ploegmakkers bij Tongeren. “Winnen in de Pibo sporthal, wordt geen makkelijke opdracht.”