Kate Moss trots op bijnaam die ze in Ierland kreeg, niet wetende dat het eigenlijk een belediging is

Gevraagd naar een eventuele bijnaam doet Kate Moss, het 49-jarige supermodel, haar verhaal. “Ik herinner me een trouw in Ierland waar we een beetje dronken werden”, vertelt Moss in een filmpje van het interview dat op Tiktok gepost werd. “Volgens mij is het woord Wagon Iers voor dronken. Dus we waren allemaal Wagons. In die periode deden we allemaal shows en dronken we veel champagne, en we noemden elkaar voortdurend Wagon.”

Wat na het interview blijkt, is dat Wagon niet bepaald dronken betekent. Dat schrijven Ierse media donderdag. Wat het dan wel betekent? Het is een beledigende term voor een vrouw die veel aandacht opeist en daarmee iedereen op de zenuwen werkt, zo valt te lezen op sociale media. En zo doorprikken ze de ballon van Moss.