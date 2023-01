Novak Djokovic wint ondanks blessure, ruzie met umpire en rumoerige fans: “Hij is ladderzat, zet hem eruit!”

De Serviër Novak Djokovic (ATP 5) heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Onderweg ging de Serviër wel klagen over een “dronken fan” in het publiek.

Djokovic, het vierde reekshoofd, versloeg op het hardcourt in Melbourne in de tweede ronde de Fransman Enzo Couacaud (ATP 191) in vier sets: 6-1, 6-7 (5/7), 6-2 en 6-0. De partij duurde 2 uur en 55 minuten. Alleen in de tweede set kon Couacaud de Serviër, die toen ook medische assistentie vroeg, tegengas bieden. In de derde ronde wacht de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 28) op Djokovic.

“Mijn hamstring is totaal niet in orde”, gaf Djokovic toe. “Ik moet eerlijk zijn: ik bekijk het per dag. Het voelde beter tijdens mijn eerste partij. Meer kan ik er niet over zeggen. Het is nu aan God. En aan de fysio. Ik hoop dat ik erin slaag om te herstellen en fit kan worden voor een zware partij”

“Ladderzatte fan”

In de vierde set ging Djokovic even verhaal halen bij de umpire. Vier fans, die verkleed waren als Wally, maakten al een hele partij amok. Volgens de Serviër was zeker een van de kerels dronken en zorgde die persoon ook voor overlast.

“Dat is nu al de hele avond”, foeterde Djokovic. “Wat ga jij eraan doen? Je weet wie het is. Hij is ladderzat en hij provoceert me al sinds het allereerste punt. Hij is hier niet om tennis te kijken, maar gewoon om in mijn hoofd te kruipen. Nogmaals: wat ga je eraan doen? Je hebt hem zelf al zeker tien keer gehoord. Ik heb hem al vijftig keer gehoord. Waarom haal je er de security er niet bij om hem uit het stadion te laten zetten?”

Uiteindelijk werden de fans wel uit het stadion verwijderd:

De 35-jarige Djokovic is met negen eindzeges de recordhouder op de Australian Open. Vorig jaar kon hij niet deelnemen omdat zijn visum was ingetrokken door de Australische autoriteiten vanwege zijn weigering om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De Serviër zat enkele dagen opgesloten in een quarantainehotel en werd uiteindelijk het land uitgezet.