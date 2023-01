Welke zware blessure? Kim Meylemans vliegt naar podium in tweede wedstrijd sinds gebroken enkels

Kim Meylemans is donderdag op de tweede plaats geëindigd in de Europe Cup-manche skeleton in het Letse Sigulda.

Na twee runs liet de 26-jarige Meylemans een chrono van 1:45.45 optekenen. Daarmee was ze 62 honderdsten van een seconde trager dan de Britse winnares Amelia Coltman (1:44.83). Meylemans won de tweede run ex aequo met Coltman (52.33), die het in de eerste run in 52.50 haalde voor onze landgenote (53.12). De Estse Darta Zunte vervolledigde het podium, op 1.07 van Coltman.

Meylemans trad voor de tweede keer in competitie aan sinds ze begin november haar enkels brak op training. Twee weken geleden eindigde ze op de negende plaats in de wereldbekermanche in het Duitse Winterberg.

Meylemans blesseerde zich begin november op training in het Canadese Whistler. Ze brak beide enkels en liep een hersenschudding op. Om eind januari te mogen deelnemen aan het WK in Zwitserland, is ze van de internationale federatie verplicht daarvoor drie races af te werken. Daarom maakte ze in Winterberg al haar comeback. Vrijdag komt Meylemans opnieuw in actie in Sigulda voor de Europe Cup. Het WK staat volgende week donderdag in St Moritz op het programma.