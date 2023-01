Agent breekt autoraam en sleurt vrouw uit auto nadat ze weigert mee te werken: “We rijden niet, we reizen”

Een Australische automobiliste en haar mannelijke passagier weigerden woensdag koppig om mee te werken toen een agent hen had tegengehouden en hun identiteit wilde controleren. “We rijden niet, we reizen”, klinkt het in de video van het incident, die ze zelf maakten. Ze bleven dwarsliggen en trokken de bevoegdheid van de agent in twijfel, tot de man zijn geduld verloor. Met twee rukken brak hij het raampje en sleurde de vrouw vanachter haar stuur. Ze werd gearresteerd, waarna bleek dat ze gezocht wordt voor huiselijk geweld. Zij zit momenteel in de cel, het is niet duidelijk hoe het is afgelopen voor haar passagier.