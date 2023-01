Vrouw vindt USB-stick met kinderporno in slaapkamer: ex-vriend veroordeeld tot celstraf met probatie-uitstel

Het koppel had net een einde gemaakt aan hun relatie, toen de vrouw in augustus 2021 bij het opruimen een USB-stick aantrof in haar slaapkamer. Omdat ze schrik had dat er misschien intieme opnames van haar en haar ex-vriend opstonden, wilde ze de beelden checken voor ze de gegevensdrager teruggaf aan haar voormalige partner. Op de USB-stick trof de vrouw vervolgens zo’n duizend beelden aan van seksueel kindermisbruik.

De vrouw stapte naar haar broer, die vervolgens de politie inschakelde. Aanvankelijk ontkende de ex-vriend dat hij de beelden had opgeslagen, maar uiteindelijk gaf hij de feiten toe. “Ik had die beelden in 2017 en 2018 gedownload”, klonk het op zijn proces voor de correctionele rechtbank van Brussel. “Ik zat in een moeilijke periode. Ik weet ook niet waarom ik het deed. Die usb-stick had ik ook al jaren niet meer gezien.”

De man werd donderdag veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden en een boete van 2.000 euro, gekoppeld aan een probatie-uitstel. Zo moet de man onder meer een begeleiding bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, nvdr.) volgen.