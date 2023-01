Waarom Elise Mertens van haar hart een steen moet maken op weg naar de 1/8ste finales in de Australian Open

Een afscheid in stijl was het van het toenmalige beste dubbelpaar ter wereld, met winst op de Australian Open in 2021. Elise Mertens’ succesdubbelpartner Aryna Sabalenka zette de samenwerking stop. Met succes: vandaag is ze nummer vijf van de wereld in het enkelspel en ligt ze in poleposition voor het duel in de 1/16de finales… tegen haar gewezen dubbelmaatje Elise Mertens. “Het zal moeilijk worden.”