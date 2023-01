Wouter Vrancken is op zijn hoede: “Opletten want Eupen is verraderlijke tegenstrever”

KRC Genk speelt vrijdagavond (20.45u) in Eupen zijn vijfde wedstrijd in twaalf dagen. “Een verraderlijke tegenstrever”, verwittigt coach Wouter Vrancken. “Met hun snelheid kunnen ze iedereen pijn doen.”

“Ik ben heel blij dat we deze zware periode tot nu heel goed zijn doorgekomen”, opende de Genkse trainer. “We werden wel uitgeschakeld in de beker maar pakten 9 op 9 in de competitie. Bovendien bleven we gespaard van blessures. Hopelijk kunnen we dat na de match in Eupen nog zeggen. We hebben op het juiste moment spelers er even uitgenomen en ik ben heel tevreden dat hun vervangers hun kans gegrepen hebben. Zoals Ouattara in Westerlo, dat doelpunt gaf hem duidelijke extra energie. Maar ook Castro, die enorm leergierig is en grote stappen zet in balverlies. Hij had ook een voet in de openingsgoal, hopelijk kan hij in een volgende fase van zijn evolutie zijn beslissende acties nog iets hoger inzetten.”

Ait El Hadj

Het is nog niet duidelijk of Vrancken in Eupen opnieuw zal roteren. Van de veldspelers kwamen alleen Cuesta, McKenzie en Hrosovsky vier keer aan de aftrap. “Dat weet ik op dit moment zelf nog niet. Misschien zien we meer op de namiddagtraining maar ook op de wedstrijddag kunnen spelers nog aangeven of ze zich al dan niet goed in hun vel voelen.”

© Dick Demey

Het was donderdagmiddag tijdens de persconferentie ook nog niet duidelijk of nieuwkomer Anouar Ait El Hadj al bij de selectie zit. “Omdat Jong Genk op hetzelfde moment tegen Standard speelt, zullen we pas na de training de knoop kunnen doorhakken”, aldus Vrancken. “We zullenniet met een kern van 22 naar Eupen trekken, het is belangrijk dat ook spelers minuten maken en Jong Genk een handje kunnen toesteken. Didden heeft weer getraind na zijn lichte kniepijn, donderdagavond hakken we de knopen door.”

Vrancken zag Ait El Hadj een vlotte entree maken in de spelersgroep. “Het is een jongen met een open geest, bovendien kende hij al enkele spelers. Met zijn kwaliteiten kan hij in de drie offensieve posities achter de diepe spits terecht. Of met zijn loopvermogen zelfs als nummer acht.”

Snelle omschakeling

De trip naar Eupen wordt in Genk niet onderschat.

“Ik vind het een verraderlijke tegenstrever”, besloot Wouter Vrancken. “Prevljak is een spits, die makkelijk scoort en je dus geen enkel moment uit het oog mag verliezen. Met Nuhu en N’Dri beschikken ze bovendien over veel snelheid in de omschakeling. Daarachter staat een stevig blok. We zullen dus opnieuw klaar moeten zijn. Fysiek en mentaal. En ons niet laten afschrikken door eventuele winterse omstandigheden.” (mg)