Amerikaanse Danielle Collins denkt dat ze partij wint op de Australian Open, maar dan komt de aap uit de mouw

Danielle Collins had woensdag alle moeite van de wereld om zich te plaatsen voor de derde ronde van de Australian Open. Het 13de reekshoofd won pas na drie sets van Karolina Muchova. In de derde set kwam het tot een tiebreak en daarin zorgde Collins even voor komische taferelen.

De Amerikaanse begon te juichen bij 7-3, denkende dat ze de partij gewonnen had. Maar bij een tiebreak in een beslissende set wordt er Down Under naar tien winnende punten gespeeld. Dat had Collins niet door, zelfs niet meteen toen de umpire haar de regels expliceerde. Uiteindelijk won Collins de supertiebreak met 10-6.

De beelden: