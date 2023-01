Ann Wauters in april opnieuw naar Chicago voor tweede seizoen als assistent-coach, wat met Emma Meesseman?

Zoals we in november meegaven trekt Ann Wauters komende lente/zomer opnieuw naar de VS en dit voor een tweede seizoen als assistent-coach van Chicago Sky. Julie Allemand ligt nog onder contract tot 2024 bij de club uit de ‘Windy City’, maar Emma Meesseman is free agent.

“Ik mag nog niet officieel zeggen dat ik opnieuw naar Amerika en Chicago Sky trek. We moeten daarvoor bepaalde data in de WNBA respecteren. Maar, officieus staat het na een evaluatie vast dat ik terugkeer. Die zomercompetitie van april tot september is ideaal voor mij en het gezin. Lot en de kinderen kunnen veel overkomen en in de wintermaanden kan ik in België bij hen zijn en me onder meer bezighouden met keynotes,” zei Ann Wauters.

De ex-Belgian Cat die onder meer viermaal de Euroleague won en één keer de WNBA-titel (2016, Los Angeles Sparks) vierde vorig seizoen haar debuut als assistent-coach bij Chicago Sky. De WNBA-kampioen van 2021 bereikte de halve finale van de play-offs waar het werd uitgeschakeld door Connecticut Sun. Ann Wauters krijgt ook de komende campagne James Wade als headcoach naast zich.

© NBAE via Getty Images

En Emma Meesseman?

Belgian Cat Julie Allemand (26) ligt nog onder contract tot 2024 bij Chicago Sky. Emma Meesseman, die net als Allemand vorig jaar haar debuut vierde in Chicago, is echter free agent. Zij liet al eens doorschemeren dat ze komende zomer niet wil uitkomen in de WNBA.

De Belgian Cats, die zich officieel nog moeten plaatsen in februari voor Eurobasket, werken van 15 tot 25 juni het EK in Slovenië/Israël af. Na brons in 2017 en 2021 willen de Cats komende zomer weer een medaille veroveren. De WNBA ligt voor het EK niet stil, zodat de kans groot is dat Meesseman na haar Europese campagne met Fenerbahçe Istanbul in mei wat rust inbouwt om dan de voorbereiding aan te vatten bij de Belgian Cats. Die Cats vormen voor de 29-jarige ex-Sportvrouw van het Jaar steeds de prioriteit.

Uitkijken dus of de Cats zich op 9 februari (Duitsland) en 12 februari (Noord-Macedonië) voor de vierde keer op een rij kunnen plaatsen voor het Europees Kampioenschap. Waarschijnlijk bepalend voor de sportieve zomer van Meesseman.