Laura De Neve na drie maanden blessureleed opnieuw fit bij de RSCA Ladies: “Met die clean sheet hebben we in Leuven vertrouwen getankt”

De topper in Leuven baarde een muis, met nauwelijks doelgevaar en een brilscore als eindresultaat. “Het was een gesloten topper waarin we combinerend wel de betere ploeg waren”, zegt De Neve. “Maar helaas werden we net als in de heenwedstrijd niet beloond. Niettemin hebben we in Leuven wel vertrouwen getankt. We waren de betere ploeg en geloven rotsvast dat we in de play-offs het pleit naar ons kunnen toetrekken. We tellen één punt achterstand op OHL. Het komt er nu op aan om geen punten te morsen tegen de andere ploegen. Teams als Genk en Standard kunnen als scherprechter fungeren in het titeldebat, dat op een tweestrijd afstevent. We kunnen trouwens ook maar beter op onze hoede zijn voor Zulte Waregem. OHL bleef voor Nieuwjaar ook steken op een gelijkspel in Waregem. Essevee is een ploeg met een stevige organisatie, die via de counter probeert tegen te prikken.”

Na drie maanden blessureleed vierde De Neve in Leuven ook haar rentree. “Ik sukkelde met een scheurtje in de laterale band van de knie. Tijdens de winterstop kon in de laatste hand leggen aan mijn herstel. Ik heb ook al enige ervaring, want vorig jaar kreeg ik te kampen met een scheurtje in de mediale band van mijn knie. Hopelijk kan ik nu de rest van het seizoen zonder problemen afwerken. Ik probeer voor wat meer stabiliteit te zorgen in de defensie. Dat we de nul hielden in Leuven, was op dat vlak alvast een opsteker. Na onze bekeruitschakeling vormt de titel nog het enige doel. Al geldt dat uiteraard ook voor OHL. Een van beide clubs zal met een kater achterblijven.”

Aflossing van de wacht

Bovendien hangt die titel ook samen met deelname aan de Champions League. “En daar kan je toch unieke ervaring opdoen. Intussen maakt Anderlecht ook werk van de verjonging. Als Lore Jacobs zich mentaal voldoende sterk toont, wacht haar een gouden toekomst als een van de sterkhouders van de ploeg. Technisch beschikt Lore al over enorm veel bagage. We hebben een relatief oude ploeg, de aflossing van de wacht is dus meer dan welkom. Nu goed, coach-manager Dave Mattheus is de geknipte figuur om dat proces in goede banen te leiden.”

Zelf nam De Neve intussen de studiedraad weer op. “Mijn job in de zorgsector combineren met het voetbal bleek te zwaar. Daarom besloot ik opnieuw te gaan studeren. Daarnaast doe ik ook vrijwilligerswerk in de sector van het niet-medische vervoer.”