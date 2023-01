Het huis waarin Sven het gezin opving, liep heel wat schade op. — © bsb, if

Ninove/Haaltert

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in hun woning in Ninove liep bij Sven De Strijcker (44) en Evy De Koninck (41) niet zoals ze op voorhand hadden gehoopt. Het gastgezin wou zijn goed hart tonen, maar al snel stapelden de problemen zich op en werd er schade aangericht in het huis. De kosten lopen nu op tot meer dan 36.000 euro.