Kuurne-Brussel-Kuurne krijgt 17 WorldTeams en 8 ProTeams aan start

Op zondag 26 februari staat de 75e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne (1. Pro) op de agenda, het traditioneel afsluitende luik van het Belgische openingsweekend van het wegseizoen, daags na de Omloop Het Nieuwsblad. Het organisatiecomité gaf het deelnemersveld en het parcours vrij. In Kuurne verschijnen 17 WorldTeams aan de start, net als 8 ProTeams. Het parcours is een blauwdruk van vorige editie, de lus in het Pays des Collines blijft dus behouden.

“Wij mogen als 1. Pro-wedstrijd slechts 17 WorldTeams uitnodigen”, meldt koersdirecteur Peter Debaveye. “Aangezien er dit jaar amper 18 ploegen tot die categorie behoren en EF Education niet echt veel interesse leek te hebben in onze wedstrijd was de keuze vlug gemaakt. Bij de ProTeams kozen we natuurlijk voor de drie Belgische ploegen: Team Flanders-Baloise, Bingoal-WB en Lotto Dstny. We vulden dit trio aan met Israel-Premier Tech, UNO-X, TotalEnergies, Human Powerd Health en het nieuwe Q36.5.”

Het parcours werd in 2022 al eens onder handen genomen en blijft ook dit jaar behouden. “Wij zetten in op veiligheid en zochten daarom nieuwe, en vooral brede, wegen op. Wij kregen na afloop van onze laatste editie niets anders dan positieve commentaren. Misschien werd er soms wel wat afwachtend gekoerst maar dat kwam omdat velen deze nieuwe wegen in en rond het Pays des Collines nog niet echt kenden. Dat zal dit jaar compleet anders liggen. Ons parcours is selectief genoeg om het niet tot een massasprint te laten komen. Stormt het peloton toch af naar de Brugsesteenweg dan is dat geen probleem. Daar kan een koninklijke spurt best verwezenlijkt worden.”

“Aan de start- en aankomstplaats willen we onze 75e editie nog wat meer luister bijzetten met tal van activiteiten waar we later over zullen communiceren”, stelt Peter Debaveye.

De laatste editie van Kuurne-Brussel-Kuurne werd gewonnen door de Nederlander Fabio Jakobsen. Hij haalde het na een massasprint van de Australiër Caleb Ewan en de Fransman Hugo Hofstetter. De laatste Belgische eindzege dateert van 2016 met Jasper Stuyven.

Alle info:

Start: Brugsesteenweg in Kuurne om 12u05

Finish: Brugsesteenweg in Kuurne omstreeks 16u55

Afstand: 195,1 km

De hellingen:

Tiegemberg (17 km), Kattenberg (35 km), Boembekestraat (56 km), Bossenaarstraat (75 km), Berg Ten Houte (78 km), La Houppe (85 km), Hameau des Papins, Le Bourliquet (112 km), Mont Saint Laurent (117 km), Kruisberg (126 km), Hotond (128 km), Côte de Trieu (135 km), Kluisberg (142 km).

De voornaamste kasseizones:

Holleweg Oudenaarde (36 km), Gieterijstraat Maarkedal (72 km), Nederholbeekstraat Maarkedal (73 km), Beerbosstraat Bellegem (161 km).

De deelnemende teams

WorldTeams: AG2R - Citroën (Fra), Alpecin - Deceuninck (Bel), Astana Qazaqstan Team (Kaz), Bahrain Victorius (Bah), BORA - hansgrohe (Dui), Cofidis (Fra), Groupama - FDJ (Fra), Ineos Grenadiers (GBr), Intermarché - Circus - Wanty (Bel), Team Jumbo - Visma (Ned), Movistar (Spa), Soudal Quick-Step (Bel), Team Jayco - Aiuia (Aus), Team DSM (Ned), Trek - Segafredo (VSt), UAE Team Emirates (VAE), Team Arkéa - Samsic (Fra).

ProTeams: Bingoal - WB (Bel), Lotto - Dstny (Bel), Team Flanders - Baloise (Bel), UNO - X Pro Cycling Team (Noo), TotalEnergies (Fra), Human Powered Health (VSt), Isreal Premier Tech (Isr), Q36.5 PCT (Zwi).

Palmares sinds 2003

2003: Roy Sentjens

2004: Steven de Jongh (Ned)

2005: George Hincapie (VSt)

2006: Nick Nuyens

2007: Tom Boonen

2008: Steven de Jongh (Ned)

2009: Tom Boonen

2010: Bobbie Traksel (Ned)

2011: Chris Sutton (Aus)

2012: Mark Cavendish (GBr)

2013: Afgelast

2014: Tom Boonen

2015: Mark Cavendish (GBr)

2016: Jasper Stuyven

2017: Peter Sagan (Svk)

2018: Dylan Groenewegen (Ned)

2019: Bob Jungels (Lux)

2020: Kasper Asgreen (Den)

2021: Mads Pedersen (Den)

2022: Fabio Jakobsen (Ned).