Transfervrije Radja Nainggolan onderhoudt conditie in Antwerpen, maar wimpelt Belgische interesse af

Vorige week zat hij nog in Italië, waar ze hem al opnieuw bij Cagliari zagen. Maar intussen is Radja Nainggolan opnieuw in ons land. De transfervrije middenvelder onderhoudt in Antwerpen - in Park Groot Schijn - op individuele basis zijn conditie. Nainggolan heeft nog geen nieuwe ploeg en kijkt de kat nog even uit de boom. Een paar Belgische ploegen toonden interesse, maar dat zegt ‘Il Ninja’ weinig.