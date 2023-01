Eenzame passagier toont hoe het is om met een ‘spookvlucht’ mee te vliegen: “Beetje griezelig in het begin”

Een man vloog vorig jaar van Australië naar Fiji, maar ontdekte aan boord van het toestel dat hij op een ‘spookvlucht’ zat. Luchtvaartmaatschappijen voeren soms zo’n onnodige, (half)lege ‘spookvluchten’ uit om hun landingsrechten te kunnen behouden. “Ik zit hier op mijn privéjet”, klinkt het in de video die Robbie van zijn ervaring maakte en nu op TikTok deelt als throwback. “Ik ben letterlijk de enige passagier.” Volgens hem was het lege toestel in het begin “een beetje griezelig”, maar hij genoot al snel van de vlucht, zeker toen hij “alles wat hij maar wilde” kreeg van de crew.