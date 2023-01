Waarom series en films herbekijken goed voor je is

Blijf je altijd hangen als Friends op televisie is of ben je al vijf keer herbegonnen aan F.C. De kampioenen? Schaam je vooral niet: series herbekijken is goed voor je welzijn. Althans, dat stelt Robert N. Kraft, professor cognitieve psychologie aan de Otterbein-universiteit in Ohio.

Het herhaaldelijk bekijken van vertrouwde series en films helpt om emotionele behoeften te vervullen en troost te bieden. Daarnaast geeft het een gevoel van controle over ons leven en maken we tijdens het kijken verbinding met ons verleden. “Als we onze favoriete programma’s opnieuw bekijken, zien we de verhalen en de emoties die we verwachten. We weten hoe de afleveringen eindigen en, nog belangrijker, hoe we ons zullen voelen als ze eindigen. Dat is meteen ook de reden waarom we eerder komedies herbekijken in plaats van dramareeksen of -films”, schrijft Kraft in het vaktijdschrift Psychology today.

LEES OOK:

De professor stelt nog dat nostalgie een therapeutische werking heeft. Het is niet alleen leuk om personages, scènes en verhaallijnen waar we van houden opnieuw te bekijken, het heeft ook een positieve invloed op onze hersenen. We profiteren ineens ook mee van het ‘blootstellingseffect’. Concreet betekent dat het volgende: omdat we eerder al aan dezelfde series werden blootgesteld, hebben we de neiging om die leuker te vinden. “We voelen ons gehechter aan elke herhaling”, schrijft Kraft.

Tot slot werkt het herbekijken van je favoriete series uiterst relaxerend. “Onze geest ontspant en wordt tegelijkertijd geëntertaind. Het kijken naar bekende reeksen, films of programma’s vergt veel minder cognitieve inspanning dan het ontdekken van een nieuwe show”, stelt Kraft. Vaak is dat gemak precies wat we nodig hebben na een drukke dag op het werk.